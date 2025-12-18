© Heng Sinith/AP/dpa
Evakuierte Menschen in der kambodschanischen Provinz Oddar Meanchey, wo sie auf einem Schulgelände vor den Kämpfen zwischen Thailand und Kambodscha Zuflucht suchen. (Archivbild)
Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe
Nach wochenlangen Gefechten an der Grenze haben sich Thailand und Kambodscha auf eine sofortige Waffenruhe verständigt. Die Verteidigungsminister der beiden Länder unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung.
Veröffentlicht: Samstag, 27.12.2025 04:33
