Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe

Nach wochenlangen Gefechten an der Grenze haben sich Thailand und Kambodscha auf eine sofortige Waffenruhe verständigt. Die Verteidigungsminister der beiden Länder unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung.

Veröffentlicht: Samstag, 27.12.2025 04:33