«The Crown» bekommt doch sechste Staffel

Das Leben der britischen Königin in einer Serie. Bisher sind drei Staffeln veröffentlicht worden. In den ersten beiden spielte Claire Foy (36) die Monarchin, gefolgt von Olivia Colman (46). Imelda Staunton (64, «Downton Abbey») übernimmt in der fünften Staffel das Zepter.

© Des Willie (dpa)