The Cure kündigt erste neue Single seit 16 Jahren an

London (dpa) - Die britische Rockband The Cure will diese Woche ihren ersten neuen Song seit 16 Jahren veröffentlichen. Die Single «Alone» soll einem Instagram-Post der Band zufolge am Donnerstag erstmals beim britischen Radiosender «BBC Radio 6 Music» gespielt werden. The Cure hatte zuletzt neue Songs 2008 als Teil ihres 13. Studioalbums «4:13 Dream» herausgebracht.

Die Band postete auf Instagram und auf einer Website einen rund 15 Sekunden langen Clip des neuen Lieds, in der zu einer melancholischen Melodie die Stimme von Frontmann Robert Smith zu hören ist. Fans brachten in den Kommentaren ihre Begeisterung und Vorfreude auf die Musik zum Ausdruck.

Mögliche Albumveröffentlichung Anfang November

«Alone» könnte Teil eines neuen Albums sein, welches The Cure seit einiger Zeit ankündigt. Details zu dem möglichen 14. Studioalbum der Band gibt es nicht. Die Rockband hat jedoch auf der Seite www.songsofalost.world in römischen Zahlen «I - XI - MMXXIV» gepostet, was auf eine Veröffentlichung am 1. November hinweisen könnte. Zugriff auf diese Seite erhält man übrigens auch nur über die Eingabe dieser Ziffern.

The Cure haben sich 1978 gegründet und bislang 13 Studioalben herausgebracht. Zu den größten Hits der Band zählen «A Forest», «Boys Don't Cry» und «Friday I'm In Love».