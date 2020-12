The Kinks: Neuauflage eines Klassikers

Fast ein Vierteljahrhundert nach ihrem letzten Auftritt zählen The Kinks weiter zu den einflussreichsten britischen Bands. Ihr Album «Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One» gilt als Meilenstein und markierte den Wendepunkt in der Bandgeschichte.