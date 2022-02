«The Masked Singer» bleibt erstmal eine Samstagabendshow

ProSieben

Unterföhring (dpa) - Der Quotenhit «The Masked Singer» wird auch in der sechsten Staffel dem Sendeplatz am Samstagabend treu bleiben und vorerst nicht auf den Dienstag zurückkehren.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann hatte im Herbst zunächst noch von einer «einmaligen» Aktion auf Wunsch der Fans gesprochen. Die ersten vier Staffeln der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Musikshow waren seit 2019 zunächst donnerstags, später dann dienstags gelaufen. Die neuen Folgen beginnen am 19. März (20.15 Uhr) auf ProSieben und Joyn, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte.

In der sechsten Staffel hat zum ersten Mal ein Masked-Singer-Fan zum Design eines Kostüms beitragen können. «Seit Wochen tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner daran, das Fantasiewesen (...) in die Realität umzusetzen», so der Sender. Im Herbst hatte ProSieben Fans unter 15 Jahren aufgerufen, ihre verrücktesten Vorschläge für eine Maske einzusenden. Aus Tausenden Entwürfen wurde einer ausgewählt und wird jetzt umgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-150586/2