«The Masked Singer»: Brigitte Nielsen legt «Kiss»-Kostüm ab

Köln (dpa) - Die dänische Schauspielerin und TV-Persönlichkeit Brigitte Nielsen hat in der ProSieben-Musikshow «The Masked Singer» ihre Tarnung aufgeben müssen - als «Kiss» steckte sie im Kostüm eines überdimensionalen Kussmunds mit schwarzem Hosenanzug. Am zweiten Abend der neuen Staffel hatte die 62-Jährige in der Rätsel-Sendung zu wenige Stimmen aus dem Publikum bekommen. Ihre Darbietung des Songs «Espresso» von Pop-Sängerin Sabrina Carpenter konnte die Zuschauer offenbar nicht überzeugen.

«Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nach Hause gehen muss», sagte Nielsen. Sie habe gehofft, vielleicht noch eine Woche länger bleiben zu können. «Ich bin sehr, sehr dankbar. Es war eine wunderbare Experience (Erfahrung).»

Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth («Da werden Sie geholfen»), die mit Comedian Chris Tall in der zwölften Staffel der TV-Show die Stammbesetzung des Rateteams bildet, hatte mit ihrem Tipp richtig gelegen. «Für mich ist es Brigitte Nielsen», sagte Pooth vor der Enttarnung. Auch beim Publikum war Nielsen Tipp Nummer eins.

Chris Tall vermutete das frühere Spice Girl Mel C (Melanie Chisholm) hinter der Maske, während die Gäste von The BossHoss, Alec Völkel und Sascha Vollmer, Namen wie Model Anna Ermakova und Sängerin Irene Sheer in den Raum warfen. «Wir denken, es ist eine Grande Dame», sagte Vollmer.

Nielsen hatte sich in den 80er Jahren durch Filme wie «Red Sonja» und «Rocky IV» als Schauspielerin international einen Namen gemacht. Mittlerweile ist sie überwiegend aus Realityshows bekannt. So wurde sie bei der RTL-Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zur Dschungelkönigin gekürt.

Zweite Folge der zwölften Staffel

Bei der TV-Show «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen.

Designerin Barbara Becker war als erste Prominente in der neuen Staffel enttarnt worden. Die 59-jährige Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker musste in der ersten Folge der Show ihr «Smiley»-Kostüm ablegen.

Weiter im Rennen sind nun noch sieben maskierte Promis. Sie stecken unter anderem unter den Masken von Kuh «Muuhnika», Ei «Eggi» und der übergroßen Nudel «Rave-ioli».