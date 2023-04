«The Masked Singer»: Das Seepferdchen ist raus

Köln (dpa) - Sängerin und Schauspielerin Anna Loos ist am Samstag bei der ProSieben-Show «The Masked Singer» herausgeflogen. Im Kostüm eines Seepferdchens und mit Dolly Partons Song «Jolene» erhielt sie die wenigsten Stimmen. «Es war superspannend», sagte sie nach dem Lüften der Maskierung. «Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich dicker geworden bin. Ich hab echt zugelegt.» Das Enttarnen der 52-Jährigen ist deswegen bemerkenswert, weil damit in der laufenden Staffel ein Ehepaar einzeln antrat.

Loos' Mann - «Tatort»-Star Jan Josef Liefers (58) - hatte im Kängurukostüm schon in der ersten Sendung der laufenden Staffel «The Masked Singer» verlassen müssen. «Der kann doch nicht in der ersten Runde rausfliegen», sei ihr da durch den Kopf geschossen, sagte Loos.

«Unsere Kinder wussten es nicht», erläuterte die Sängerin der Band Silly weiter. Das Geheimnis sei durchaus heikel gewesen. «Eines unserer Kinder liebt die Sendung.» Loos hielt sich dann selbst bis zur vierten Sendung, wurde aber bei der Wackelkandidaten-Runde jetzt im Gegensatz zum Frotteefanten («Love Yourself» von Justin Bieber) und dem Toast («When I need you» von Leo Sayer) am Samstag nicht weitergelassen.

Gemeinsames Versteckspiel

Sie und ihr Mann hatten das Versteckspiel für die Show gemeinsam betreiben dürfen. «Wir sind zusammen hergekommen. Wir haben zusammen in einem Hotelzimmer geschlafen.» Ausrede bei Neugierigen seien neue Projekte gewesen. Aber man habe dann beim Studio je einen eigenen Raum gehabt. Die Teilnehmer der Show dürfen gewöhnlich nichts von der Identität der anderen wissen. Sie habe auch keine Ahnung, wer sich hinter den nicht enttarnten Kostümen verberge, sagte die Sängerin.

Im Rateteam hatten Rea Garvey und Gaststar Beatrice Egli richtig gelegen. Auch das Publikum hatte in der App Loos auf Eins gesetzt. Ruth Moschner blieb mit dem Tipp Dunja Hayali auf verlorenem Posten. In den drei Sendungen zuvor hatten neben Liefers auch Schlagersängerin Marianne Rosenberg («Er gehört zu mir») als Pilz und TV-Moderator Daniel Boschmann als Waschbär die Show verlassen müssen.

In der Rateshow treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität dabei aber hinter aufwendigen Kostümen. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen.