«The Masked Singer»: Jochen Schropp als Hummer enttarnt

ProSieben-Show

Köln (dpa) - Der Hummer ist geknackt: Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ist aus der ProSieben-Show «The Masked Singer» ausgeschieden.

Der 41-Jährige erhielt am Dienstagabend zu wenige Stimmen der Zuschauer - und musste daher das Kostüm ablegen, in dem er unerkannt an der Musikrätsel-Sendung teilgenommen hatte. Es handelte sich um einen feuerroten Hummer mit Schlips und Hut.

«Ich entschuldige mich bei allen, die ich belogen habe», sagte Schropp über die Geheimniskrämerei, die er in den vergangenen Wochen hatte betreiben müssen. «Es war nur zum Schutze dieser Sendung.»

Schropp war damit der zweite Promi, der in der neuen Staffel enttarnt wurde. In der vergangenen Woche hatte sich Schauspielerin Veronica Ferres (55, «Schtonk»!») verschwitzt aus einem Bienen-Kostüm geschält. Im Gegensatz zum «Superweib», mit dem niemand in der Show gerechnet hatte, hatte das Rateteam beim Hummer allerdings die Fühler in die richtige Richtung ausgestreckt. Sowohl Bülent Ceylan (44) als auch Ruth Moschner (44) - vormals Stamm-Jurorin, diesmal als Gast dabei - tippten am Ende auf Schropp. Sonja Zietlow (52) warf den Namen von Fernsehkoch Steffen Henssler (48) in den Raum - allerdings nur, um «etwas anderes» zu sagen.

«Ich habe meinen Auftritt vorhin nochmal angeguckt, ich war zufrieden mit mir», bilanzierte Schropp, als das Publikum seinen Hummer filetiert hatte. In vergangenen Woche habe er sich immerhin noch versungen.

Sein zwölf Kilogramm schweres Kostüm mit Schwanz und Scheren war mit seinen langen Fühlern das breiteste der ganzen Staffel gewesen. Der ausgedachten Geschichte nach handelte es sich bei dem Hummer um ein neureiches «Party-Tier», das auf seiner Jacht die «Seesternchen» tanzen ließ. Mit seiner Version des funkigen Hits «24K Magic» von Bruno Mars zog er allerdings im Duell mit einem Ballerina-Nilpferd den Kürzeren. Gewürdigt wurden vom Rateteam gleichwohl die «sehr gut trainierten Oberschenkel» des Hummers.

Bei «The Masked Singer» singen Prominente in aufwendigen Kostümen und wollen nicht enttarnt werden. Erst, wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen, müssen sie ihre Masken ablegen. Schropp, geboren im hessischen Gießen, ist bekannt als Moderator diverser Shows, unter anderem des Reality-Formats «Promi Big Brother». Als Schauspieler war er etwa in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen zu sehen.

Auf den letzten Metern noch mal retten konnte sich in der neuen «Masked Singer»-Episode der Frosch, den viele für Komiker Wigald Boning (53) halten. Allerdings regte sein Auftritt wie kein anderer die Fantasie im Studio an. Komiker Ceylan befand: Ein «attraktiver, grüner Womanizer», das könne vielleicht Grünen-Chef Robert Habeck (51) sein. Oder sein Parteikollege Anton Hofreiter (50). «Dann wären die Grünen 20 Prozent noch drauf.»

In ähnliche Traumgebilde stieg allerdings auch Moschner empor, nachdem sie das Duett der zwei als Erdmännchen kostümierten Kandidaten begutachtet hatte. Auch wenn es «eigentlich unmöglich» sei, könne es sich um das Ex-Schlager-Paar Helene Fischer (36) und Florian Silbereisen (39) handeln. Im Internet folgte man dieser kühnen These nur bedingt: Viele Zuschauer tippten eher auf Reality-Star Daniela Katzenberger (34) und ihren Mann Lucas Cordalis.

«The Masked Singer» verlor zwar ein paar Zuschauer, fuhr aber mit 2,91 Millionen (10,9 Prozent) immer noch einen sehr guten Wert ein. 23,4 Prozent betrug der Marktanteil in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen, die für Privatsender besonders zählen. Zum Staffelstart hatten eine Woche zuvor noch 3,33 Millionen eingeschaltet.

