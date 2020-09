«The Outpost» - Film mit Orlando Bloom und Scott Eastwood

Kriegsdrama

Berlin (dpa) - Das Kriegsdrama «The Outpost - Überleben ist alles» führt an einen Außenposten der US-Armee in Afghanistan, nahe der pakistanischen Grenze. Dort wurden im Oktober 2009 acht US-Soldaten bei einem Angriff der radikal-islamischen Taliban getötet.

Mit einer Starbesetzung um Orlando Bloom und Scott Eastwood bringt US-Regisseur Rob Lurie («Nichts als die Wahrheit») nun das lange, blutige Gefecht, in dem die Soldaten gegen eine Übermacht von Aufständischen kämpften, auf die Leinwand. Caleb Landry Jones («Barry Seal: Only in America») und Milo Gibson, der Sohn von Hollywood-Star Mel Gibson, spielen ebenfalls mit. Vorlage ist das Sachbuch «The Outpost: An Untold Story of American Valor» von CNN-Journalist Jake Tapper.

- The Outpost - Überleben ist alles, USA 2020, 123 Min., FSK o.A., von Rod Lurie, mit Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom.

