The Pussycat Dolls kommen nach Düsseldorf und München

London (dpa) - Die US-Popgruppe The Pussycat Dolls («Don't Cha», «Buttons») hat ihr Comeback angekündigt. Die Band um Sängerin Nicole Scherzinger meldet sich mit einer neuen Single namens «Club Song» zurück und plant eine Welttournee mit über 50 Konzerten. Auf der «PCD Forever»-Tour will die Gruppe im September auch zweimal in Deutschland auftreten - am 14. September in München und am 26. September in Düsseldorf.

Die Girlgroup, die sich 2010 getrennt hatte, kehrt als Trio zurück. Von der ursprünglichen Besetzung mit sechs Mitgliedern nehmen neben Scherzinger (47) nur Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) an der Reunion teil. Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton sind nicht mehr dabei.

Comeback als Trio

Scherzinger, die unter anderem als Jurorin in mehreren Staffeln der Castingshow «The X Factor» auftrat, hatte in den vergangenen Jahren als Musicaldarstellerin am Broadway und am Londoner West End für Aufsehen gesorgt. Für ihre Performance als Norma Desmond in «Sunset Boulevard» wurde sie mit dem Tony und dem Olivier Award ausgezeichnet.

«Als Künstlerin kann man sich nicht auf eine Sache beschränken. Man will alles machen», sagte Scherzinger der BBC. «Es ist einfach großartig zurückzukommen. Ich habe die Mädels vermisst. Ich bin sehr stolz auf unsere Gruppe, das Vermächtnis, die Musik.»

Auf der Tournee wollen die Pussycat Dolls das 20. Jubiläum ihres Debütalbums «PCD» feiern, das 2005 erschien und weltweit erfolgreich war. Die Single «Don't Cha» toppte damals in mehreren Ländern die Charts. Ein neues Album ist laut Scherzinger vorerst nicht geplant.

Erste Reunion scheiterte

Schon einmal hatten die Pussycat Dolls ein Comeback verkündet. 2019 veröffentlichten sie die Single «React» und traten - noch zu fünft - im Fernsehen auf. Doch die damals angekündigte Tournee wurde wegen der Corona-Pandemie zunächst verschoben und schließlich wegen eines Rechtsstreits zwischen Sängerin Scherzinger und der Bandgründerin und Rechteinhaberin Robin Antin abgesagt. Berichten zufolge wurde der Streit 2025 außergerichtlich beigelegt.

Der Kartenvorverkauf für die «PCD Forever»-Tour beginnt am Freitag.