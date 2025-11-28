THE RAMBLERS - Back to Rock and Roll

Sie waren Teil des deutschen Liverpools Anfang der 80er. The Ramblers haben in der Hagener Musikszene für Furore gesorgt - auch wenn sie dann nicht so bekannt wurden, wie Extrabreit und NENA. Jetzt nehmen Hartwig Masuch und Frank Becking die Stücke neu auf, im Backyard 76-Studio an der unteren Elbe. Im Grunde, weil sie Zeit und Lust dazu haben. Möglicherweise werden die Aufnahmen auch für eine Fernseh-Serie über die Musikstadt Hagen vor knapp fünfzig Jahren verwendet.