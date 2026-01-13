«The Seduction»: Diane Kruger als Verführerin

Berlin (dpa) - Als intrigante Marquise und eiskalter Verführer Vicomte de Valmont trieben Glenn Close und John Malkovich im Kultfilm «Gefährliche Liebschaften» hinterhältige Spiele. Eine Art Vorgeschichte zu den Intrigen französischer Aristokraten im 18. Jahrhundert liefert nun die Serie «The Seduction». Mittendrin: die in Deutschland geborene Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger.

Die sechsteilige Serie gehört zu den Produktionen, die bei dem frisch in Deutschland gestarteten Streamingdienst HBO Max laufen. Ähnlich wie der Spielfilm von Stephen Frears mit Close und Malkovich beruht die französische Serie lose auf dem Briefroman «Gefährliche Liebschaften» von Choderlos de Laclos (1782), der bereits vielfach adaptiert wurde.

Männer verführen in der High Society des 18. Jahrhunderts

Ein Unterschied dieses Mal: Regisseurin Jessica Palud erzählt die Geschichte aus einer feministischen Perspektive. Es geht vor allem um sexuelle Selbstbestimmung und Freiheit. Im Mittelpunkt steht die junge Marquise de Merteuil (Anamaria Vartolomei), die zunächst von ihrem Geliebten Vicomte de Valmont verführt und betrogen wird - und auf Rache sinnt.

Hilfe bekommt sie dabei von der wohlhabenden und unabhängigen Tante des Vicomte (Diane Kruger), die sie in die dekadente High Society einführt und ihr lehrt, Sexualität zum Vorteil einzusetzen. An einer Stelle sagt Krugers Figur Madame de Rosemonde zur Marquise: «Verführung ist einfach. Du musst lernen, Männer zu beherrschen».

Die beiden Frauen gehen eine Allianz ein und versuchen, sich Einfluss in der Pariser Gesellschaft zu sichern. Dabei wird die Marquise zunehmend skrupelloser. «The Seduction» ist besonders zu Beginn spannend inszeniert, verliert dann aber stellenweise an Tempo, so dass sich die Handlung etwas zieht.

Für Fans von Historienromanzen lohnt sich trotzdem ein Blick, allein schon wegen der aufwendigen Kostüme und einer überzeugenden Leistung von Kruger. In einer weiteren Rolle ist auch «Emily in Paris»-Star Lucas Bravo zu sehen. HBO Max startet in Deutschland mit bekannten Serien, Blockbustern und Sportformaten, darunter «Game of Thrones» oder «The White Lotus».