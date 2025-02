The Weeknd erobert die Charts-Spitze

Baden-Baden (dpa) - Der kanadische Musiker The Weeknd ist mit seinem neuen Album an der Spitze der deutschen Album-Charts eingestiegen. Der 34-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Abel Makkonen Tesfaye heißt, hat mit «Hurry Up Tomorrow» gerade sein sechstes Studioalbum veröffentlicht.

The Weeknd ist vor allem für den Hit «Blinding Lights» bekannt. 2020 feierte er damit «einen Nummer-eins-Hit und landete den erfolgreichsten Song des Jahres», schreibt GfK Entertainment. Kürzlich performte der Musiker zwei neue Songs bei den Grammys: «Cry For Me» und «Timeless».

Denselben Titel wie sein neues Album trägt auch ein Film, der dieses Jahr herauskommen soll. Im Thriller «Hurry Up Tomorrow» spielt The Weeknd Medienberichten zufolge an der Seite von den Schauspiel-Stars Jenna Ortega und Barry Keoghan eine Hauptrolle.

Platz zwei der Album-Charts belegt diese Woche neu der deutsche Rapper LX mit «Dopeboy Dreams». Der Musiker ist als Mitglied von 187 Strassenbande bekannt. Dahinter liegt auf Rang drei Linkin Park mit «From Zero».

Zartmann in den Single-Charts auf Platz eins

In den Single-Charts platziert sich diese Woche der deutsche Musiker Zartmann ganz vorn - mit seinem Lied «Tau mich auf». Er verdrängt «APT.» von ROSÉ & Bruno Mars von der Spitze auf die Zwei. Der bayerische Musiker Oimara liegt mit «Wackelkontakt» wie in der Vorwoche auf Platz drei.