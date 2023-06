«The White Lotus»-Prequel mit Jennifer Coolidge?

Sydney (dpa) - «The White Lotus»-Schöpfer Mike White könnte sich laut einem Medienbericht ein Prequel der HBO-Erfolgsserie mit der beliebten Hauptfigur Tanya vorstellen. «Ich bin überzeugt, dass das möglich ist, wir haben gerade darüber geredet», sagte der 52-Jährige am Wochenende bei einem Festival in Sydney, wie das Branchenblatt «Deadline» berichtete. Demnach schlug White vor, Jennifer Coolidge (61) mit Tricktechnik auf dem Bildschirm 20 Jahre jünger aussehen zu lassen, damit die Schauspielerin die Rolle noch einmal übernehmen kann. «Das wäre auch lustig», sagte White weiter.

Coolidge hatte in den ersten beiden Staffeln der Miniserie die schwer labile Tanya McQuoid gespielt und dafür einen Golden Globe und einen Emmy gewonnen. In «The White Lotus» erzählt Mike White den Luxusurlaub von verwöhnten Superreichen in Resorts der titelgebenden Hotelkette. Nicht alle kommen dabei mit dem Leben davon. Die erste Staffel (2021) spielte auf Hawaii, die zweite (2022) auf Sizilien.

Die bitterböse Satire räumte bei den Emmys im vergangenen Jahr zehn Preise ab, bei den Golden Globes wurde sie als Beste Miniserie/Fernsehfilm ausgezeichnet. Im November teilte HBO mit, dass die Serie um eine dritte Staffel verlängert wird. Sie soll Berichten zufolge in Thailand spielen. In Deutschland ist die Serie bei Wow zu sehen.