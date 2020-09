Theater an der Volme streicht Sommerfest

Also lädt man alle ein, demnächst mal wieder das kleine Theater zu besuchen. Bald kommt ein neuer Spielplan, viele eigene Stücke sind in Planung. Und im Oktober und November: Musik von Johnny Cash bis Cat Stevens, eine Buchpremiere mit Felicity Whitmore und am 19. November Friedel Hiersenkötter mit einem weiteren Besuch in seinem Zweit-Vertellken.





MEHR INFOS HIER!