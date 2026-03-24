© Leszek Januszewski
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Theatertreff mit dem neuen Generalmusikdirektor
Der Theatertreff hat Freitag einen wichtigen Theater-Mann zu Gast. Generalmusikdirektor Sebastian Lang-Lessing wird sich vorstellen. Der renommierte Musiker wurde mit Beginn der aktuellen Spielzeit GMD und ist damit künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters.
Veröffentlicht: Dienstag, 24.03.2026 08:54
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Welche Verantwortung diese Schlüsselposition im Theater mit sich bringt, das erfahren Theaterfreunde und Neugierige an diesem Abend. Lang-Lessing hat sich international einen Namen gemacht. Er war unter anderem Musikdirektor am Opernhaus in Nancy, in gleicher Position hat er Orchester in Australien und Südkorea. Der Theatertreff beginnt findet Freitag ab 19 Uhr im Theatercafé statt.
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