Theatertreff mit dem neuen Generalmusikdirektor

Welche Verantwortung diese Schlüsselposition im Theater mit sich bringt, das erfahren Theaterfreunde und Neugierige an diesem Abend. Lang-Lessing hat sich international einen Namen gemacht. Er war unter anderem Musikdirektor am Opernhaus in Nancy, in gleicher Position hat er Orchester in Australien und Südkorea. Der Theatertreff beginnt findet Freitag ab 19 Uhr im Theatercafé statt.