Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Theatertreff mit dem neuen Generalmusikdirektor
© Leszek Januszewski
Teilen:

Theatertreff mit dem neuen Generalmusikdirektor

Der Theatertreff hat Freitag einen wichtigen Theater-Mann zu Gast. Generalmusikdirektor Sebastian Lang-Lessing wird sich vorstellen. Der renommierte Musiker wurde mit Beginn der aktuellen Spielzeit GMD und ist damit künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters.

Veröffentlicht: Dienstag, 24.03.2026 08:54

Anzeige

Welche Verantwortung diese Schlüsselposition im Theater mit sich bringt, das erfahren Theaterfreunde und Neugierige an diesem Abend. Lang-Lessing hat sich international einen Namen gemacht. Er war unter anderem Musikdirektor am Opernhaus in Nancy, in gleicher Position hat er Orchester in Australien und Südkorea. Der Theatertreff beginnt findet Freitag ab 19 Uhr im Theatercafé statt.

Anzeige
Anzeige
Anzeige