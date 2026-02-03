THG-Gemeinschaft protestiert

Es geht nicht um fachliche Mängel, sondern formale Gründe! Darüber hatte die Westfalenpost die Tage zum Beispiel berichtet. Als Quereinsteigerin ohne Staatsexamen ist Franziska Hörner befristet angestellt, ihre Zeitverträge wurden seit viereinhalb Jahren jeweils verlängert. Die Bezirksregierung befürchtet offenbar, dass die Kunstlehrerin bei einer weiteren Verlängerung auf eine Festanstellung klagen könnte.
Das will man offenbar nicht! Demnach hätte das THG ab Freitag eine (auch Klassen-) Lehrerin weniger. Einen Ersatz zu finden - vor allem so kurzfristig, ist nahezu unmöglich. Der Fall wirft die generelle Frage auf, wie mit engagierten Lehrkräften umgegangen wird – gerade in Zeiten massiven Lehrermangels.
Auf dem Treffen gestern unter dem Motto "Frau Hörner muss bleiben" wurde einhellig Unverständnis geäußert. Eltern, Lehrer und Schüler planen nun Protestaktionen – darunter Unterschriften, Briefe und sogar eine Demonstration bei der Bezirksregierung in Arnsberg.