THG-Gemeinschaft protestiert

Es geht nicht um fachliche Mängel, sondern formale Gründe! Darüber hatte die Westfalenpost die Tage zum Beispiel berichtet. Als Quereinsteigerin ohne Staatsexamen ist Franziska Hörner befristet angestellt, ihre Zeitverträge wurden seit viereinhalb Jahren jeweils verlängert. Die Bezirksregierung befürchtet offenbar, dass die Kunstlehrerin bei einer weiteren Verlängerung auf eine Festanstellung klagen könnte.