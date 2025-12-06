Anzeige
Show-Finale von TV-Legende Gottschalk
© Julia Feldhagen/RTL/dpa
Thomas Gottschalk sprach mit Günther Jauch über seinen Zustand. (Handout)
Thomas Gottschalk geht es «ausgezeichnet»

Thomas Gottschalk spricht offen über seine Gesundheit und blickt trotz Krebs-Erkrankung optimistisch in die Zukunft. Er freue sich auf die Rente.

Veröffentlicht: Samstag, 06.12.2025 21:49

Fernsehen

Köln/Hürth (dpa) - Moderator Thomas Gottschalk geht es nach eigenen Angaben «ausgezeichnet». «Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente», sagte der an Krebs erkrankte 75-Jährige am Samstagabend in der RTL-Spielshow «Denn sie wissen nicht, was passiert!».

Gottschalk berichtete seinem langjährigen Weggefährten und Mit-Moderator Günther Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, der er aufgrund seiner Krebs-Erkrankung habe. Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas «gebildet» habe. 

«Das ist genau der Punkt», sagte Gottschalk. Er sagte aber auch: «Ich hoffe, dass es nicht passiert und gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird.» Daraufhin gab es großen Applaus im Studio.

Die TV-Legende hatte angekündigt, sich mit der Show von der großen Samstagabend-Unterhaltung verabschieden zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:251206-930-387343/10
