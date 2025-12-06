Thomas Gottschalk geht es «ausgezeichnet»

Köln/Hürth (dpa) - Moderator Thomas Gottschalk geht es nach eigenen Angaben «ausgezeichnet». «Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente», sagte der an Krebs erkrankte 75-Jährige am Samstagabend in der RTL-Spielshow «Denn sie wissen nicht, was passiert!».

Gottschalk berichtete seinem langjährigen Weggefährten und Mit-Moderator Günther Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, der er aufgrund seiner Krebs-Erkrankung habe. Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas «gebildet» habe.

«Das ist genau der Punkt», sagte Gottschalk. Er sagte aber auch: «Ich hoffe, dass es nicht passiert und gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird.» Daraufhin gab es großen Applaus im Studio.

Die TV-Legende hatte angekündigt, sich mit der Show von der großen Samstagabend-Unterhaltung verabschieden zu wollen.