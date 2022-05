«Thor: Love and Thunder»: Christian Bale als Bösewicht

Berlin (dpa) - Der neue Trailer zu dem Götterspektakel «Thor: Love and Thunder» zeigt Oscarpreisträger Christian Bale als Bösewicht.

«Das ist mein Schwur. Alle Götter werden sterben», sagt der 48-Jährige in dem mehr als zweiminütigen Trailer. Bale spielt in der Marvel-Fortsetzung Gorr den Götterschlächter. Er ist komplett weiß geschminkt, kahl und hat gelbe Augen. In dem Film scheint es zum direkten Schlagabtausch zwischen ihm und Donnergott Thor, verkörpert von Chris Hemsworth (38), zu kommen - zumindest wird das im Trailer angedeutet. Ebenfalls länger zu sehen ist Natalie Portman (40), die Thors «alte Exfreundin» Jane Foster spielt.

Der vierte «Thor»-Film soll laut Marvel Studios am 8. Juli in den US-Kinos anlaufen. Neben Bale, Hemsworth und Portman sind auch Tessa Thompson (38), Chris Pratt (42), Russell Crowe (58) und viele weitere Stars mit an Bord. Im April wurde bereits ein erster Teaser veröffentlicht.

Nach «Thor» (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und «Thor - The Dark Kingdom» (2013) von Alan Taylor hatte der Neuseeländer Taika Waititi (46) «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst. Nun inszeniert er auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga.