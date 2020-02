Thüringen: Ramelow fällt im ersten Wahlgang durch

Ministerpräsidentenwahl

Erfurt (dpa) - Bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten ist der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow im ersten Durchgang erwartungsgemäß durchgefallen.

Der Linke-Politiker verfehlte am Mittwoch bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt die erforderliche absolute Mehrheit ebenso wie sein parteiloser Gegenkandidat Christoph Kindervater, der von der AfD ins Rennen geschickt worden war.

Auf Ramelow, der mit SPD und Grünen eine Minderheitsregierung bilden will, entfielen 43 Stimmen, Kindervater bekam 25 Stimmen. Abgegeben wurden 90 Stimmen, die alle gültig waren. Zusammen verfügt Ramelows Wunschkoalition aus Linke, SPD und Grünen über 42 Sitze im Landtag. Die AfD hat 22 Mandate.

Damit hat Ramelow eine Stimme mehr bekommen, als das rot-rot-grüne Lager Sitze hat. Der AfD-Kandidat Kindervater bekam drei Stimmen mehr als die AfD Mandate besitzt.

Abgeordnete der CDU-Fraktion zeigten sich überrascht, dass der AfD-Kandidat mehr als die 22 Stimmen der AfD bekam. «Wir sind in der Fraktion 21 Abgeordnete und haben uns enthalten - davon gehe ich aus», sagte der CDU-Abgeordnete Mario Voigt, der auch Vize-Chef der Thüringer CDU ist.

Auch beim zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit für einen Kandidaten nötig, im dritten und letzten Durchgang reicht eine einfache Mehrheit.

Die Wahl Ramelows ist nicht nur wegen der fehlenden Mehrheit von Linke, SPD und Grüne im Landtag alles andere als eine Formsache. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob ein Einzelkandidat im dritten Durchgang auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt wäre. Klärung könnte nur der Verfassungsgerichtshof bringen. Unklar ist allerdings, ob das Gericht deswegen eingeschaltet wird.

Ramelow ist bereits seit 2014 Regierungschef des Freistaats und war der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Obwohl Ramelows Linke mit 31 Prozent die Wahl im Herbst 2019 klar gewonnen hatte, ging die Mehrheit der bisherigen Regierung von Linke, SPD und Grünen verloren. Dennoch will Rot-Rot-Grün in einer von Ramelow angeführten Minderheitsregierung die Arbeit fortsetzen.