Tiktok-Star Helge Mark Lodder macht bei Heimatfilm mit

Berchtesgaden (dpa) - Der erfolgreiche Tiktoker Helge Mark Lodder spielt jetzt in der quotenstarken ZDF-Reihe «Lena Lorenz» über die Abenteuer einer Hebamme mit. Der 30-jährige Schauspieler wurde auf Tiktok mit seinen Parodien etwa von Heidi Klum oder Thomas Gottschalk bekannt und hat dort 1,4 Millionen Follower. Dabei erleichtert ihm sein androgyner Look, abwechselnd in männliche und weibliche Rollen zu schlüpfen.

Zum Auftakt der neuen Staffel «Lena Lorenz» am Donnerstag (17. April, 20.15 Uhr, das Zweite) spielt Lodder einen werdenden Vater. Timo ist mit der schwangeren Biologiestudentin Vivien (Paula Kroh) zusammen. Diese kämpft aber mit einer ausgeprägten Magersucht, von der ihr Partner nichts weiß.

Es ist bereits die 11. Staffel von «Lena Lorenz» mit Judith Hoersch in der Rolle der Titelfigur. Die Heimatfilm-Reihe wird rund um Berchtesgaden gedreht. Sechs neue Folgen laufen jeweils donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF, stehen aber auch im Streamingportal des Senders.