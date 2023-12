Til Schweiger schlüpft zum ersten Mal in eine Nazi-Rolle

Berlin (dpa) - Til Schweiger schlüpft in einem neuen Film zum ersten Mal in die Rolle eines Nazis. Der 59-Jährige teilte der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage nach seinen nächsten Projekten 2024 und 2025 mit: «Der nächste Film, in dem ich zu sehen bin, ist der neue Guy-Ritchie-Film «The Ministry of Ungentlemanly Warfare», in dem ich zum ersten Mal einen Nazi spiele, obwohl ich geschworen hatte, das nie zu tun.» Schweiger ergänzte: «Aber bei ihm konnte ich einfach nicht widerstehen und es war großartig.» Es handelt sich um einen Action-Spionagefilm.

Zudem entwickele er derzeit zwei Drehbücher gleichzeitig, teilte Schweiger weiter mit. Wann diese fertig seien, könne er noch nicht sagen.

Schweiger äußerte sich anlässlich seiner neuen Komödie «Das Beste kommt noch!», die an diesem Donnerstag in den deutschen Kinos startet. Darin geht es um zwei beste Freunde und eine tödliche Krankheit.