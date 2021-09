Til Schweiger verfilmt «Das Café am Rande der Welt»

Bestseller

Berlin (dpa) - Til Schweiger (57) verfilmt den Bestseller «Das Café am Rande der Welt». Wie das Medienboard Berlin-Brandenburg am Donnerstag weiter mitteilte, wird die Produktion mit 800.000 Euro gefördert. In John Streleckys «Erzählung über den Sinn des Lebens» wird Schweiger Regie führen und neben Tim Oliver Schultz, Paula Kalenberg und Timur Bartels auch vor der Kamera stehen.

Gedreht werden soll in Berlin, München und der Uckermark in Brandenburg. Dort könnte die passende Umgebung für das Café im Nirgendwo sein, wie Martin Richter, einer der Produzenten, sagte. Schweiger werde die Rolle des Cafébesitzers Mike übernehmen.

Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert insgesamt 26 Projekte mit über 5,7 Millionen Euro. Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven bekommt für «Girl You Know It's True» 1,15 Millionen Euro. Studio Babelsberg dreht «John Wick 4» mit Keanu Reeves (600.000 Euro). Außerdem steht ein unbetiteltes Projekt von Wes Anderson (200.000 Euro) auf der Liste. Zur Besetzung zählen Stars wie Tilda Swinton, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Elisabeth Moss, Adrien Brody, Jeff Goldblum und Timothée Chalamet.

