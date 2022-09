Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen Venedig

Venedig (dpa) - Der Schauspieler Timothée Chalamet blickt mit Sorge auf unsere Welt. «Ich denke, es ist hart, in dieser Zeit zu leben», sagte der 26-Jährige am Freitag in Venedig. «Der gesellschaftliche Kollaps liegt in der Luft.»

Künstler könnten diese Entwicklung beleuchten. Der in New York geborene Schauspieler spielt eine Rolle im neuen Film von Luca Guadagnino («Call Me by Your Name»), der auf seine Weise von Menschen erzählt, die in der Gesellschaft nicht zurechtkommen. «Bones and All» sollte am Freitagabend auf den Filmfestspielen Premiere feiern.

Das Werk, das im Wettbewerbs-Programm läuft, erzählt von einer jungen Frau (Taylor Russell), die Kannibalin ist und versucht, ihren familiären Wurzeln nachzuspüren. Dabei trifft sie auf Lee (Chalamet) und verliebt sich in ihn.

Guadagninos Film spielt in den 1980er Jahren. «Es war erleichternd, Charaktere zu spielen, die mit inneren Konflikten kämpfen und nicht die Möglichkeit haben, auf Reddit oder Twitter, Instagram oder Tiktok zu gehen um herauszufinden, wo sie hineinpassen», sagte Chalamet. Auch wenn er Menschen nicht verurteilen wolle, die dies tun. «In unserer Zeit jung zu sein... bedeutet, aufs Äußerste verurteilt zu werden.»