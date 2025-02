Tochter steht Sänger David Johansen im Kampf gegen Krebs bei

David Johansen gründete 1971 die Glam-Punk-Band New York Dolls. Nun wendet sich Tochter Leah an seine Fans - mit der Bitte um Unterstützung in schweren Zeiten.

© Domenech Castello/epa efe/dpa