Tod, KI und Blink-Ohrringe – Kidman ermittelt in «Scarpetta»

Los Angeles (dpa) - Was tun, wenn eine geliebte Person stirbt? Einen Chatbot nach ihm formen, künstliche Organe züchten oder den Schmerz in einem Beruf mit toten Körpern kompensieren? Das zumindest sind einige der Varianten, die die packende neue Thriller-Serie «Scarpetta» von Prime Video mit Nicole Kidman in der Hauptrolle aufzeigt.

Im Zentrum der Serie steht die leitende Gerichtsmedizinerin von Virginia, Dr. Kay Scarpetta, gespielt von der 58-jährigen Nicole Kidman. Ein grausamer Mord, der Teil einer Serie zu sein scheint, katapultiert Scarpetta an den Beginn ihrer Karriere vor fast 30 Jahren zurück – und droht, sie zu ruinieren. Die Serie wechselt dabei sehr gelungen immer wieder zwischen diesen beiden Zeitebenen.

Während ihrer Ermittlungen werden der kühlen Gerichtsmedizinerin allerlei Hürden in den Weg gelegt. Und auch zu Hause hängt der Haussegen schief: Ihre Schwester ist kürzlich gemeinsam mit ihrem Ehemann bei Kay eingezogen und mischt den Alltag der renommierten Medizinerin auf.

Ein Highlight der Serie: Die Schwester mit den blinkenden Ohrringen

Die Schwester, gespielt von Jamie Lee Curtis, hat eine Vorliebe für extravagante Outfits – inklusive blinkender Ohrringe – und lässt sich wohl am treffendsten als echte Rampensau beschreiben. Sie redet fast ununterbrochen und bildet damit das genaue Gegenstück zu ihrer Schwester, der eher kontrollierten Kay Scarpetta. Curtis' Rolle ist dabei definitiv eines der Highlights der Serie. Nicht zuletzt, weil sich hinter der lauten, extrovertierten Fassade mehr verbirgt, als zunächst vermuten lässt.

Curtis' Tochter ist die technikbegeisterte Lucy und wird gespielt von Ariana DeBose. Einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend hat sie mit Kay und nicht mit ihrer umtriebigen Mutter verbracht. Nach dem Tod ihrer Ehefrau geht Lucy durch einen schmerzlichen Trauerprozess. Den Verlust kompensiert sie damit, den lieben langen Tag mit einem Chatbot zu kommunizieren, der ihre Frau imitiert. Dabei findet KI-Jane auch beim Rest der Familie zunehmend Anerkennung.

Kidmans Rat: «Binge it!»

Die Serie entwickelt schnell einen mitreißenden Sog und hält das Publikum mit ihrer spannungsreichen Handlung konstant bei der Stange. Gleichzeitig gelingt es ihr, einen Kriminalfall vor dem Hintergrund rasanter Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz zu erzählen.

Und sie geht unter die Haut. Das liegt zum einen an den teils sehr drastischen und detaillierten Darstellungen toter Körper. Zum anderen wirft sie grundlegende Fragen über den menschlichen Umgang mit Tod, Trauer und Vergänglichkeit auf. Anhand der sehr unterschiedlichen Figuren zeigt die Serie dabei, wie verschieden Menschen mit Verlust und Sterblichkeit umgehen.

Die Serie ist eine gemeinsame Produktion von unter anderem Kidman und Curtis. Die Rolle der Gerichtsmedizinerin geht dabei zurück auf die gleichnamige Figur aus den erfolgreichen Romanen der Autorin Patricia Cornwell, die ebenfalls Produzentin der Serie ist. Cornwells Geschichten gelten als prägend für das Genre des forensischen Thrillers und wurden weltweit millionenfach verkauft.

Kidman hat die Rolle der Scarpetta seit langer Zeit spielen wollen, wie sie bei einer Veranstaltung zu der Serie in New York verriet. Allen an der Serie Interessierten riet sie: «Binge it!» (etwa: «Schaut sie an einem Stück!»)