Navigation

Todesfahrer von Magdeburg: Dann habe ich einfach Gas gegeben

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 14:17

Fast elf Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geht es vor Gericht um die Hintergründe. Der Angeklagte schildert seine Sicht.

Fortsetzung Prozess um Attentat vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
© Hendrik Schmidt/dpa

Prozess

Magdeburg (dpa) - Der Todesfahrer von Magdeburg hat den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gestanden und die Tat im Prozess beschrieben. «Dann habe ich einfach Gas gegeben», sagte Taleb al-Abdulmohsen vor dem Landgericht Magdeburg. 

Als Auslöser für die Todesfahrt am 20. Dezember 2024 nannte er seine Auseinandersetzungen mit deutschen Behörden und deren mangelnde Hilfe für saudische Frauen. Er habe aufklären und warnen wollen. Er habe Strafanzeigen gestellt und sei aber nicht gehört worden. «Es gab nur zwei Wege: Entweder verlasse ich Deutschland oder ich greife an», schilderte der 51-Jahre alte Angeklagte aus Saudi-Arabien.

Am Tag des Anschlags sei er «kalt wie Eis» gewesen. Er habe das Gefühl gehabt, «dass er etwas Schreckliches mache». «In der letzten Sekunde habe ich gesehen, dass es keine Hoffnung gibt», sagte al-Abdulmohsen. Er sei davon ausgegangen, dass die Polizei ihn erschieße. 

Bei der Todesfahrt wurden sechs Menschen getötet, mehr als 300 verletzt. Der Angeklagte wurde wenige Minuten nach der Tat festgenommen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm unter anderem sechsfachen Mord und versuchten Mord in 338 Fällen vor.

© dpa-infocom, dpa:251111-930-275666/4
Fortsetzung Prozess um Attentat vom Magdeburger Weihnachtsmarkt
Der Angeklagte Taleb al-Abdulmohsen sitzt zu Beginn des zweiten Prozesstages in einem kugelsicheren Glaskasten.© Hendrik Schmidt/dpa
Der Angeklagte Taleb al-Abdulmohsen sitzt zu Beginn des zweiten Prozesstages in einem kugelsicheren Glaskasten.
© Hendrik Schmidt/dpa

Weitere Meldungen

Zeuge: «Ich fand das eigenartig» – Aussagen im Block-Prozess

Panorama Die Block-Kinder wurden mutmaßlich von einer israelischen Sicherheitsfirma entführt. Angeblich sollte dieses Unternehmen eigentlich IT-Fragen klären.

Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung

Kollegin niedergestochen: «Ich hatte vor, sie zu töten»

Panorama Zwei Auszubildende in einer Hamburger IT-Firma kommen nicht gut miteinander aus. Schließlich fasst ein 26-Jähriger einen unglaublichen Entschluss.

Auftakt Prozess wegen versuchten Mordes an Kollegin

Streit um Liedtexte: Gema siegt vor Gericht gegen OpenAI

Digital Das Landgericht München sieht bei der Verwendung der Texte neun bekannter Lieder durch ChatGPT eine Verletzung des Urheberrechts. Das könnte weitreichende Folgen haben.

OpenAI-Logo
skyline