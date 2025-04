Tödlicher Liebeswahn - Packender ZDF-Thriller «Ewig Dein»

Wien (dpa) - Herzlich, leicht und unkompliziert scheint die Liaison zu sein, die sich zwischen der Geschäftsfrau Judith und dem Architekten Hannes anbahnt. Aus der Romanze wird für Judith aber ein Alptraum. «Ewig Dein» ist ein fesselnder Psychothriller mit Top-Besetzung.

Das ZDF zeigt die österreichisch-deutsche Produktion am Montag (14. April) um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist der Film, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Daniel Glattauer basiert, bereits abrufbar.

Regie führte Johanna Moder, die zusammen mit Freya Stewart auch das Drehbuch schrieb. Atmosphärisch dicht setzt Moder die Geschichte in Szene, die von obsessivem Stalking handelt und von einer Frau, die sich nicht in die Knie zwingen lassen will.

Besessenheit statt Liebe

«Ewig Dein» lebt dabei auch von sorgsam besetzten Haupt- und Nebenrollen. Schauspieler Manuel Rubey glänzt als vermeintlicher Charmeur Hannes, der Liebe mit Besessenheit zu verwechseln scheint. Julia Koschitz überzeugt als ebenso toughe wie sensible Judith, die sich verzweifelt aus den Fängen ihres Verfolgers zu befreien versucht.

Eine zufällige Begegnung im Supermarkt bringt das Leben von Judith aus den Fugen. Die Singlefrau führt ein Lampengeschäft und steht mit beiden Beinen im Leben. Als sie von Hannes mit dem Einkaufswagen angerempelt wird, ist das für sie kaum von Bedeutung. Der Mann hat sich jedoch offensichtlich schockverliebt. Er lässt nicht locker und hat schon bald ein Date mit Judith.

Er macht der Frau Avancen, die eigentlich völlig überzogen sind. Judith kann es selbst kaum glauben - und lässt sich auf Hannes ein. Ihr Freundes- und Familienkreis nimmt den Architekten ganz selbstverständlich auf. Der Mann scheint geradezu perfekt zu sein.

Mann mit zwei Gesichtern

Sein zweites Gesicht kann Hannes zunächst noch gut verbergen: Er lässt Judith kaum noch aus den Augen und vergiftet sie sogar mit Psychopharmaka. Von den Medikamenten bekommt seine Freundin Halluzinationen. Bei einer Reise nach Venedig eskaliert die Situation. Judith verlässt Hannes.

Freunde und Familie glauben Judith nicht. Schließlich hatte sie in Jugendzeiten schon einmal psychische Probleme. Stattdessen halten sie Hannes für einen fürsorglichen Mann und können nicht verstehen, weshalb sich Judith getrennt hat. Einzig ihr langjähriger Freund Gerd (Stefan Rudolf) und ihre Auszubildende Bianca (Mara Romei) merken, was los ist. Alles gerät außer Kontrolle.