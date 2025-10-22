Tolle Stimmung eingefangen

480 Fotografinnen und Fotografen hatten sich bewerben, zwölf Fotos haben gewonnen. Das Bild von der Hasper Talsperre gehört nun zu einem großformatigen Wandkalender mit dem Titel "Unsere Heimat NRW". Den Kalender kann man nur online bestellen.





Weitere Informationen gibt es unter www.fotowettbewerb.nrw.de