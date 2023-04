«Top Gun: Maverick» für mehrere MTV-Preise nominiert

Los Angeles (dpa) - Der Actionfilm «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise als waghalsigem Pilot hat bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards sechs Gewinnchancen. Der US-Sender MTV gab die Nominierungen für seine diesjährigen Film- und Fernsehpreise am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Die Trophäen sollen am 7. Mai in Los Angeles vergeben werden.

Um den Preis für den besten Film wetteifert «Top Gun: Maverick» unter anderem mit «Avatar: The Way of Water», «Black Panther: Wakanda Forever», «Elvis» und «Nope». In der Sparte «Beste Darbietung» sind neben Tom Cruise auch Austin Butler («Elvis»), Florence Pugh («Don't Worry Darling»), Keke Palmer («Nope») und Michael B. Jordan («Creed III») vertreten. Als beste Serien haben unter anderem «Stranger Things», «The Last of Us», «The White Lotus» und «Wednesday» mehrere Gewinnchancen.

Die Preise werden in Form von goldfarbenen Popcornbechern übergeben. Über die Gewinner der seit 1992 verliehenen Publikumspreise für Spielfilme und Fernsehproduktionen stimmen Fans online ab. Mit Sparten wie Bester Kuss, Bösewichte, Helden und Kampfszenen wird auf das jüngere Publikum gezielt. Als Gastgeberin steht diesmal Schauspielerin Drew Barrymore auf der Bühne.