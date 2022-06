«Top Gun: Maverick» ist Tom Cruises erfolgreichster Film

Los Angeles (dpa) - Nur zehn Tage nach dem US-Kinostart von «Top Gun: Maverick» hat Hollywood-Star Tom Cruise (59) mit dem Actionfilm den besten Kassenerfolg seiner Karriere erzielt.

Nach Angaben des Branchenportals «Boxofficemojo» spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick seit Ende Mai alleine in Nordamerika über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Erfolgsfilme von Cruise wie «Rain Man», «Die Mumie» oder «Mission:Impossible»-Folgen hatten jeweils weniger gebracht.

Der bislang größte Kassenhit des Schauspielers war der Science-Fiction-Film «Krieg der Welten» (2005) von Regisseur Steven Spielberg, der in den USA und Kanada über seine gesamte Laufzeit hinweg 234 Millionen Dollar einbrachte.

«Top Gun: Maverick» war am langen Memorial-Feiertagswochenende Ende Mai in Nordamerika fulminant gestartet. Mit über 160 Millionen Dollar in vier Tagen übertrumpfte der Film den bisherigen Memorial-Rekordhalter «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt» (2007).

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem Kinoerfolg mit «Top Gun» (1986) spielt Cruise unter der Regie von Joseph Kosinski erneut den waghalsigen Piloten Maverick, der nun eine junge Truppe von Piloten und Pilotinnen auf einen gefährlichen Kampfeinsatz vorbereitet.