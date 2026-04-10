Top Job - NRWs coolste Arbeitsplätze

Wie macht ihr euren Arbeitsplatz schöner, gemütlicher oder einfach menschlicher? Was sorgt dafür, dass ihr gerne hinfahrt? Was läuft bei euch schon richtig gut und was müsste sich ändern, damit Arbeiten mehr Spaß macht?

Wir suchen eure Ideen, Perspektiven, Meinungen und Beispiele aus ganz NRW: vom Büro bis zur Werkstatt, von der Praxis bis zum Laden, vom Lager bis zum Lieblingsplatz im Betrieb. Denn oft sind es schon kleine Dinge, die den Unterschied machen. Und das Beste: Wenn ihr uns mit eurer Bewerbung überzeugt, besuchen wir euch an eurem Arbeitsplatz, senden von dort unsere Radiosendung und sorgen für eine besondere kulinarische Mittagspause für euer Team.