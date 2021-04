Top-Ringer Stäbler verliert Auftaktkampf bei EM

Warschau (dpa) - Der deutsche Ausnahmeringer Frank Stäbler ist bei der EM in Warschau gleich in seinem ersten Kampf gescheitert. Der Titelverteidiger und dreimalige Weltmeister unterlag im Achtelfinale der Griechisch-Römisch-Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm Selcuk Can.

© Tom Weller (dpa)