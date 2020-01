Top-Stars als Presenter bei der Oscar-Verleihung

Filmpreise

Los Angeles (dpa) - Knapp drei Wochen vor der Oscar-Vergabe hat die Filmakademie die ersten Star-«Presenter» bekanntgegeben, die bei der Gala Trophäen verteilen werden.

Die vier am Dienstag verkündeten prominenten Helfer sind die Oscar-Gewinner von 2019, Rami Malek («Bohemian Rhapsody»), Olivia Colman («The Favourite - Intrigen und Irrsinn»), Regina King («If Beale Street Could Talk») und Mahershala Ali («Green Book - Eine besondere Freundschaft»).

Zum zweiten Mal in Folge steht auch in diesem Jahr kein Gastgeber auf der Oscar-Bühne, die Gala wird allein mit Star-Präsentatoren bestritten. Weitere Mitwirkende sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die Trophäen werden am 9. Februar in Los Angeles zum 92. Mal vergeben.