Torreiche Vorrunde - effiziente Teams: Zahlen zur EM

Statistik

Wie aus der Statistik des Potsdamer Instituts für Spielanalyse hervorgeht, benötigten die Teams für die insgesamt 94 Tore der Gruppenphase nur 833 Torschüsse. 2016 bei der Fußball-EM in Frankreich hatten 933 Versuche zu nur 69 Treffern geführt.

Die häufigsten Torschüsse gaben bislang die Italiener ab (60), die im Achtelfinale am Samstag in London auf Österreich treffen (mit 37 Torschüssen Platz zehn). Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw, die in der ersten K.o.-Runde am kommenden Dienstag im Klassiker gegen England in Wembley spielt, gab 40 Torschüsse ab (Platz sieben).

Wales, das am Samstag in Amsterdam auf Dänemark trifft, teilte sich die Kraft am effizientesten ein: Die Mannschaft um Starspieler Gareth Bale lief pro Spiel 98,6 Kilometer und damit die wenigsten aller EM-Teilnehmer. Diese Kategorie wird von Tschechien angeführt (115,3), die deutsche Auswahl belegt mit 108,7 Kilometer pro Spiel Platz sieben.

