Torspektakel: Paderborn im Rausch, Kantersieg für Karlsruhe

Offensivspektakel in der 2. Liga: 18 Treffer fallen in den drei Spielen am Samstagnachmittag. Dabei glänzt der SC Paderborn mit einem 7:2-Erfolg gegen Kiel, Karlsruhe gewinnt 6:0 in Regensburg.

© David Inderlied/dpa