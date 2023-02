Tote Hosen spielen Benefizkonzert für Erdbebenopfer

Für die Menschen in der Türkei und Syrien rocken die Toten Hosen in Düsseldorf - innerhalb von 60 Sekunden sind alle Tickets ausverkauft. Campinos Appell an die Fans: «Wir kämpfen mit Euch um jede Spende.»

© David Young/dpa