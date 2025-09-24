Navigation

Tote nach Schüssen vor Einwanderungsbehörde ICE in Dallas

Veröffentlicht: Mittwoch, 24.09.2025 16:27

Bei einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in den USA fallen Schüsse. Mehrere Menschen kommen dabei nach offiziellen Angaben ums Leben.

US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE)
© Paul Weaver/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kriminalität

Dallas (dpa) - Bei Schüssen vor einer Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE in Dallas sind mehrere Menschen getötet worden. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem schrieb auf der Plattform X von mehreren Verletzten und Toten. Die Polizei von Dallas teilte auf X mit, dass ein Opfer am Tatort starb, der verdächtige Schütze sei ebenfalls tot. Der Ministerin zufolge starb er an einer selbst zugefügten Schusswunde.

Die Hintergründe der Schüsse sind unklar. Vize-Präsident JD Vance schrieb auf X, Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden, vor allem ICE, müssten aufhören. 

Bei der Polizei in der Stadt im US-Bundesstaat Texas war am frühen Mittwochmorgen gegen 06.40 Uhr (Ortszeit) ein Notruf eingegangen. Nach vorläufigen Ermittlungen soll der Schütze aus einem benachbarten Gebäude heraus das Feuer eröffnet haben. Zwei Opfer seien ins Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:250924-930-80192/1

