Tote und Verletzte durch Beschuss im Gebiet Cherson

Veröffentlicht: Freitag, 07.11.2025 17:46

Artillerie, Raketenwerfer, Drohnen – russischer Beschuss hinterlässt in der Region Cherson Tote, Verletzte und Angst. Welche Orte besonders betroffen sind.

Ukraine-Krieg - Cherson
© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Cherson (dpa) - Im südukrainischen Gebiet Cherson sind mindestens zwei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere sechs seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Region in sozialen Netzwerken mit. Das russische Militär habe dabei Artillerie, Raketenwerfer und Drohnen in der Gebietshauptstadt Cherson und den Dörfern Nowoworonziwka und Biloserka eingesetzt. Beschädigt wurden demnach unter anderem mehrere Wohnhäuser und eine Klinik.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Ein großer Teil der Region Cherson ist von russischen Truppen besetzt und der Fluss Dnipro bildet die Frontlinie.

© dpa-infocom, dpa:251107-930-264575/1

