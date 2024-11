Tote und Verletzte in Israel durch Raketen aus dem Libanon

Tel Aviv/Beirut (dpa) - Bei dem Einschlag einer Rakete der proiranischen Hisbollah-Miliz in dem nordisraelischen Ort Schefaram ist eine Frau getötet worden. Dies berichtete die Zeitung «Times of Israel». Fünf weitere Menschen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom in dem überwiegend von arabischen Israelis bewohnten Ort verletzt.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden im Laufe des Tages mehr als 100 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert. Die Hisbollah bestätigte die Raketenangriffe. Sie beschießt Israel seit mehr als einem Jahr - nach eigener Darstellung zur Unterstützung der Hamas, die am 7. Oktober 2023 ein Massaker mit 1.200 Toten in Israel angerichtet und damit den Krieg ausgelöst hatte.

Wegen des Beschusses haben rund 60.000 Menschen im Norden Israels ihre Wohnorte verlassen. Seit Kriegsbeginn wurden dort 77 Menschen getötet und mehr als 640 verletzt. Im Libanon starben durch Israels Gegenangriffe mehr als 3.000 Menschen.