Tränen statt Medaille: Starke WM endet mit Lehrstunde

Riga (dpa) - Mit bitteren Tränen über die verpasste historische Medaillenchance und zugleich Stolz über eine lange famose WM verabschiedete sich Deutschlands Eishockey-Nationalteam aus Riga.

Nach der bitteren Lehrstunde zum Abschluss beim 1:6 (0:1, 0:4, 1:1) im Spiel um Bronze gegen die USA weinten die Cracks hemmungslos. «In der Kabine ist kein Auge trocken geblieben», erzählte der enttäuschte Kapitän Moritz Müller. Wie zuletzt beim Heim-Turnier 2010 beendete die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) auch diese WM in Riga als Vierter. Trotzdem fühlte sich das Abschneiden diesmal anders an.

Enttäuschte DEB-Spieler

Anders als vor elf Jahren war die deutsche Mannschaft vor allem am Samstagabend im Halbfinale gegen Finnland beim unglücklichen 1:2 näher dran am Coup. «Diese Mannschaft hätte alles verdient gehabt. Nicht oft kommen so Teams zusammen, es war etwas ganz Besonderes», sagte Müller weiter. «Heute waren wir emotional einfach down.»

Den mentalen Kraftakt nach der Enttäuschung am Samstag, als man als besseres Team gegen den effizienteren Titelverteidiger ausgeschieden war, sich nur 21 Stunden später wieder zur einer großen Leistung aufzuraffen, gelang einfach nicht. «Ich kann das sehr gut verstehen, wir waren kurz davor, etwas zu gewinnen», sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Sein Team kam gegen die USA nur durch Dominik Bittner von den Grizzlys Wolfsburg zum Ehrentreffer (50. Minute), als die Partie längst entschieden war. Die mental stärkeren Amerikaner ließen den müden Deutschen keine Chance und holten sich nach Toren von Christian Wolanin (6.), Conor Garland (27.), Jack Drury (29.), Jason Robertson (32.), Trevor Moore (33.) und Ryan Donato (50.) ihre insgesamt achte WM-Bronzemedaille.

«Das tut gerade brutal weh. Es ist schwer, Worte zu finden», sagte der frühere NHL-Profi Korbinian Holzer und musste erst einmal durchpusten: «Wir waren so nah dran ins Finale einzuziehen, heute hat es nicht gereicht», sagte der Verteidiger und bilanzierte: «Es wird dauern, bis wir realisieren, was wir geschafft haben. Es sind kleine Details, die zur Weltspitze fehlen.»

Starke Turnierleistung

Anders als vor elf Jahren, als der Sprung ins Halbfinale einer Sensation glich, entsprach Platz vier bereits dem Anspruch vor dem Turnier. Insgeheim hatte sich das DEB-Team mehr ausgerechnet und gar auf den Weltmeister-Titel geschielt. «Heute war nicht unser Tag. Gestern war unser Tag, aber wir haben nicht gewonnen», sagte Söderholm mit Blick auf die verpasste Final-Chance.

Beim 1:2 gegen die Heimat des Bundestrainers war Deutschland die bessere Mannschaft, hatte aber kein Glück und leistete sich zudem zwei folgenschwere individuelle Patzer, die von den effektiven Finnen gnadenlos ausgenutzt wurden. «Es war nicht einfach, das zu verarbeiten», bekannte Söderholm bereits vor dem Spiel.

Tatsächlich schienen seine Spieler, am Sonntag im Kopf nicht bereit zu sein. Auch nach vielen Unzulänglichkeiten war Söderholm von Kritik ganz weit entfernt. «Ich bin einfach stolz. Es war ein sehr starkes Turnier mit einer Mannschaft von ganzen feinen Menschen», bilanzierte Söderholm. «Es war mir wirklich eine riesengroße Ehre, diese Spieler trainieren zu dürfen.»

Auch die Spieler äußerten sich fast ergriffen über die Stimmung in der Mannschaft in den vergangenen gut zwei Wochen. «Jeder hat seine Rolle im Team angenommen, das war wirklich unglaublich. Das habe ich bislang so noch nicht in vielen Teams erlebt. Das ist etwas, das mich lange, lange begleiten wird», sagte Angreifer Marcel Noebels, der immerhin auch schon 2018 beim sensationellen Gewinn der olympischen Silbermedaille mit dabei gewesen war.

Positive Entwicklung im deutschen Eishockey

Insofern ist die WM in der Gesamtbetrachtung trotz der herben Enttäuschung zum Ende als großer Erfolg zu werten, zumal Einzelkönner wie NHL-Topstar Leon Draisaitl oder Weltklasse-Torhüter Philipp Grubauer diesmal gar nicht dabei waren. «Das ist ein Riesenschritt für das deutsche Eishockey. Wir können mit den großen Nationen mithalten», sagte Abwehr-Routinier Holzer zum abgelaufenen Turnier, das Olympia-Silber von 2018 bestätigte. In der Vorrunde gelang mit dem ersten WM-Sieg seit 25 Jahren gegen Kanada (3:1) zudem Historisches. «Ich glaube, dass ganz Eishockey-Deutschland stolz ist, wie sich die Mannschaft hier präsentiert hat», sagte Söderholm.

Das DEB-Team hatte gegen die USA keine Chance. Foto: Roman Koksarov/dpa © Roman Koksarov (dpa)

Die US-Spieler freuen sich vor der deutschen Bank über das Tor von Christian Wolanin (verdeckt). Foto: Roman Koksarov/dpa © Roman Koksarov (dpa)

Deutschlands Torwart Felix Brückmann (l) kann den Puck von Christian Wolanin nicht halten. Foto: Roman Koksarov/dpa © Roman Koksarov (dpa)

Der US-amerikaner Conor Garland (l) und Deutschlands Maximilian Kastner kämpfen um den Puck. Foto: Roman Koksarov/dpa © Roman Koksarov (dpa)