Tragikomödie mit Król vor Jauch-Sigl-Show

Berlin (dpa) - Die Tragikomödie «Endlich Witwer» war im Mai 2019 ein Quotenhit, fast 7,5 Millionen Zuschauer schalteten ein. Nun folgte die Fortsetzung: «Endlich Witwer - Forever Young» mit Joachim Król als Witwer.

Diesmal schalteten im Schnitt 5,11 Millionen ein, was dem ZDF am Montag ab 20.15 Uhr 18,3 Prozent Marktanteil bescherte. Das Erste holte parallel erst mit der Doku «Tierische Wohngemeinschaften» 2,59 Millionen (9,2 Prozent) vor den Bildschirm, dann mit dem Talk «hart aber fair» 2,65 Millionen (9,9 Prozent ab 21.00 Uhr) - das Thema lautete: «Grausamer Krieg, offener Ausgang: Was muss geschehen, damit die Ukraine siegen kann?».

Dahinter landeten zur besten Sendezeit am Montagabend die RTL-Spielshow mit Quizmaster Günther Jauch und Schauspieler Hans Sigl, «Jauch gegen Sigl - Die Revanche», mit 2,62 Millionen Zusehenden (10,6 Prozent) sowie die zehnte Folge der Vox-Gründershow «Die Höhle der Löwen» (2,04 Millionen/7,9 Prozent) und die Krimiserie «Inspector Barnaby» bei ZDFneo (2,00 Mio/7,2 Prozent).

Es folgten die US-Komödie «Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall» aus dem Jahr 1984 bei Kabel eins (1,12 Millionen/4,2 Prozent), die Serie «Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte» bei ProSieben (0,79 Millionen/2,8 Prozent) und die Protzsoap «Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie (ebenfalls 0,79 Millionen/2,8 Prozent). Die neue Sat.1-Kuppelshow «Liebe im Sinn - Das Heiratsexperiment» erreichte lediglich 0,67 Millionen (2,5 Prozent).