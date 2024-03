Trailer stimmt auf «Furiosa: A Mad Max Saga» ein

Los Angeles (dpa) - Fast zehn Jahre nach dem Endzeit-Action-Spektakel «Mad Max: Fury Road» (2015) stimmt nun ein Kurzvideo auf ein neues Abenteuer aus dem «Mad Max»-Universum ein. Das Studio Warner Bros. stellte einen gut zweiminütigen Trailer für «Furiosa: A Mad Max Saga» ins Netz.

Darin schlägt Anya Taylor-Joy (27) in der Rolle der Furiosa als knallharte Kämpferin zu. Ihr Gegenspieler ist der Warlord Dementus (Chris Hemsworth), dessen Bikerhorde die junge Furiosa aus ihrer grünen Heimat in die Wüste entführt hatte. Als erwachsene Kriegerin schneidet sie ihre langen Haare ab und übt mit kahlrasiertem Schädel Rache. Der Trailer setzt auf Action und Tempo - mit rasanten Verfolgungsjagden in einer postapokalyptischen Welt. Der Film des australischen Regisseurs George Miller soll Ende Mai in die Kinos kommen.

Miller hatte mit Mel Gibson von 1979 bis 1985 drei erfolgreiche «Mad Max»-Filme gedreht. Nach langer Pause meldete sich der Australier 2015 mit «Mad Max: Fury Road» zurück. In dem mit sechs Oscars ausgezeichneten Film spielte Tom Hardy den Road Warrior Max Rockatansky, der mit der rachebeseelten Furiosa (Charlize Theron) gegen einen grausamen Warlord ankämpft. Der fünfte «Mad Max»-Streifen erzählt nun die Vorgeschichte über die Herkunft der kämpferischen Furiosa.