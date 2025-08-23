Navigation

Traumtore bei Wolfsburger Sieg in Heidenheim

Veröffentlicht: Samstag, 23.08.2025 17:27

Gelungener Bundesliga-Einstand für Wolfsburgs neuen Trainer Paul Simonis. Nach zwei sehenswerten Treffern sorgen zwei Joker auf der Ostalb für die Entscheidung.

1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
© Harry Langer/dpa

Fußball-Bundesliga

Heidenheim (dpa) - Auch das Liga-Debüt ist geglückt. Eine Woche nach dem souveränen Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde hat der VfL Wolfsburg beim Einstand seines neuen Trainers Paul Simonis in der Fußball-Bundesliga einen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen, die nach Jahren im Mittelmaß wieder in die oberen Tabellenregionen wollen, gewannen beim 1. FC Heidenheim mit 3:1 (1:1).

Andreas Skov Olsen mit einem herrlichen Schlenzer (20. Minute), Joker Mattias Svanberg per Kopf (67.) und der ebenfalls eingewechselte Mohamed Amoura per Foulelfmeter (87.) trafen auf der Ostalb zum verdienten VfL-Erfolg.

Für Heidenheim, das in der Vorsaison erst in der Relegation gegen die SV Elversberg den drohenden Abstieg verhindert hatte, erzielte Leonardo Scienza mit einem schönen Freistoß den zwischenzeitlichen Ausgleich (29.). Torwart Diant Ramaj erlebte bei seiner Rückkehr einen arbeitsreichen Nachmittag.

Heidenheims neuer Torwart direkt im Fokus

Keine fünf Minuten waren gespielt, da stand Heidenheims neue Nummer eins schon im Mittelpunkt. Ramaj eilte weit aus seinem Tor heraus, um einen Fehler von Teamkollege Tim Siersleben auszubügeln. Er holte Gegenspieler Patrick Wimmer von den Beinen und hatte Glück, dass er von Schiedsrichter Benjamin Brand dafür nur Gelb sah. Ramajs Leihe von Borussia Dortmund und die damit verbundene Degradierung des langjährigen Stammkeepers Kevin Müller in der Sommerpause hatten für reichlich Wirbel gesorgt.

Der Österreicher Wimmer war in der ersten Halbzeit der auffälligste Wolfsburger. Die Führung der Gäste bereitete er mit einem beherzten Antritt vor. Skov Olsen schlenzte die Kugel sehenswert in den linken Winkel. Knapp 20 Minuten später hätte Wimmer selbst treffen müssen, scheiterte nach einem weiteren heftigen Aussetzer der Heidenheimer Defensive aber an Ramaj.

Dazwischen hatte der ebenfalls wendige und emsige Scienza auf der anderen Seite für den Ausgleich gesorgt - auch mit einem Traumtor. Ein Freistoß von Heidenheims Edeltechniker flog an den rechten Innenpfosten und von dort ins Netz. Der anschließend nicht immer sicher wirkende Wolfsburger Torwart Kamil Grabara schaute dem perfekt getretenen Ball nur noch hinterher.

Wolfsburgs Joker stechen entscheidend

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Kapitän Maximilian Arnold in seinem 450. Pflichtspiel für den VfL die erneute Gäste-Führung auf dem Fuß. Den Schuss des 31-Jährigen parierte der aufmerksame Ramaj aber (49.).

Eine gute Viertelstunde später war's dann so weit - und Wolfsburg lag wieder vorn. Der gerade erst eingewechselte Schwede Svanberg köpfte nach einer Flanke von Arnold zum 1:2. Den Treffer hatte sich der VfL verdient. Das Team von Simonis war im zweiten Durchgang klar aktiver. Vom FCH kam offensiv zu wenig. In der Schlussphase foulte Ramaj den heranstürmenden Amoura. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Angreifer sicher zur Entscheidung.

© dpa-infocom, dpa:250823-930-947423/1
1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
Bundesliga-Debüt geglückt: Wolfsburgs neuer Trainer Paul Simonis.© Harry Langer/dpa
Bundesliga-Debüt geglückt: Wolfsburgs neuer Trainer Paul Simonis.
© Harry Langer/dpa
1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
Traf per Freistoß für Heidenheim: Offensvimann Leonardo Scienza.© Harry Langer/dpa
Traf per Freistoß für Heidenheim: Offensvimann Leonardo Scienza.
© Harry Langer/dpa

Weitere Meldungen

Augsburg effektiv: Wagners erfolgreiche Premiere in Freiburg

Sport Einen besseren Einstand in der Bundesliga gibt es wohl kaum: Sandro Wagner gewinnt mit dem FC Augsburg in Freiburg, weil der SC seine Chancen nicht verwertet und sich hinten Fehler

SC Freiburg - FC Augsburg

Bundesliga-Debüt von ten Hag für Leverkusen missglückt

Sport Am ersten Spieltag der neuen Saison ist Hoffenheim in Leverkusen zu Gast. Mit vielen neuen Spielern auf beiden Seiten entwickelt sich von Beginn an eine intensive Partie.

Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim

Wagner siegt bei Debüt - Stuttgart und Leverkusen patzen

Sport Sandro Wagner feiert bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer einen klaren Erfolg mit dem FC Augsburg.

SC Freiburg - FC Augsburg
skyline