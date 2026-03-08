Traurige Meldung vom Wochenende

In Höhe Neuen-Vahlefeld kam der Fahrer von der Straße ab und stieß mit dem Auto gegen einen Baum. Die junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Beim leicht verletzten Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Polizisten ließen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Die Straße blieb geraume Zeit voll gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln unterstützte die Einsatzkräfte bei der Spurensicherung. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, sich zu melden.