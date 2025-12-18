Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
US-Präsident Trump empfängt Präsident Selenskyj in Florida
© Alex Brandon/AP/dpa
Treffen zwischen Trump und Selenskyj ist zu Ende.
Teilen:

Treffen von Trump und Selenskyj ohne erkennbaren Durchbruch

Wolodymyr Selenskyj hat erneut Donald Trump getroffen. Doch klare Ergebnisse präsentieren die beiden nicht.

Veröffentlicht: Sonntag, 28.12.2025 22:33

Anzeige

Ukraine-Krieg

Anzeige

Palm Beach (dpa) - Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj in Florida ist ohne erkennbaren Durchbruch zu Ende gegangen. Auf die Frage, wann ein Deal möglich sei, sagte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz: «Wenn es wirklich gut läuft, vielleicht in ein paar Wochen. Und wenn es schlechter läuft, länger. Und wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird es nicht passieren.»

Selenskyj sprach von guten Gesprächen. «Wir haben vereinbart, dass sich unsere Teams in den kommenden Wochen treffen werden, um alle besprochenen Angelegenheiten abzuschließen.»

Anzeige
© dpa-infocom, dpa:251228-930-471436/8
Anzeige
Anzeige
Anzeige