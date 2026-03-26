Trommelreise im Rahmen der Solibrot-Aktion

Kinder der katholischen Kindergärten und Schulen im Hagener Norden haben heute eine Trommelreise durch Afrika in der Pfarrkirche St. Johannes in Hagen Boele gemacht. Diese wurde von dem Musiker und Geschichtenerzähler, Markus Hoffmann, begleitet. Sie war das Finale der bundesweiten Spendeaktion ,,Solibrot'', bei der Kinder für Themen wie Kinderrechte und Ressourcenknappheit sensibilisiert werden. Sie bastelten Gutscheine für die Kampfilialen im Hagener Norden, die das Brot ,,Alle Länder'' noch bis zum 2. April verkaufen. Der Erlös geht an ein Miseror Hilfsprojekt, das die Bildungschancen von Kindern in Madagaskar fördern soll.