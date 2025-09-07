Trump als Gast: Verschärfte Kontrollen bei US Open

New York (dpa) - Der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump hat bei den US Open zu verschärften Sicherheitsmaßnahmen geführt. Ein Aufgebot des Secret Service war rund um das Billie Jean King National Tennis Center im Einsatz. Besucher und Medienvertreter wurden am letzten Tag des Grand-Slam-Turniers in New York deutlich mehr kontrolliert als zuvor.

Als Folge der verschärften Sicherheitsmaßnahmen verlegten die Veranstalter das Herren-Finale zwischen dem Italiener Jannik Sinner und dem Spanier Carlos Alcaraz um eine halbe Stunde nach hinten. Statt um 20.00 Uhr MESZ (14.00 Uhr Ortszeit) sollte das Duell um 20.30 Uhr MESZ (14.30 Uhr Ortszeit) beginnen. So sollten die Zuschauer Zeit haben, ihre Plätze einzunehmen, begründeten die Veranstalter.

Im Gegensatz zu den bisherigen Turniertagen gab es neben der Kontrolle am Eingang zur Anlage einen weiteren Check vor dem Arthur Ashe Stadium, in dem knapp 24.000 Zuschauer erwartet werden. Auch Medienvertreter wurden von Sicherheitsbeamten kontrolliert, Taschen wurden intensiv und deutlich genauer untersucht als zuvor.

Trump hat seit seinem Wahlsieg im November vergangenen Jahres verschiedene hochklassige Sportveranstaltungen besucht, darunter auch das Finale der Club-Weltmeisterschaft im Fußball nahe New York.