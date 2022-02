Trump: «Deutschland ist Geisel Russlands»

Ex-US-Präsident

Washington (dpa) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Deutschland mit Blick auf die Pipeline Nord Stream 2 als «Geisel Russlands» bezeichnet.

«Offen gesagt, Deutschland wird die Nato auseinanderbrechen», sagte Trump dem Sender Fox Business. «Deutschland ist wirklich eine Geisel Russlands. Da gibt es überhaupt keine Frage.» Trump kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) außerdem für sein Verhalten in der gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus.

Biden hatte bei dem Auftritt deutlich gemacht, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine das Aus für Nord Stream 2 bedeuten würde. «Wenn man sich den neuen deutschen Regierungschef anschaut, der hat Biden angeguckt nach dem Motto: Wovon reden Sie?», schimpfte Trump. «Er hat sich nicht einmal dazu geäußert.» Scholz hatte Nord Stream 2 während der Pressekonferenz nicht erwähnt. Er versprach aber: «Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren.»

Nord Stream 2 soll unter Umgehung der Ukraine russisches Gas nach Deutschland bringen. In den USA gibt es seit Jahren massive Kritik an dem Projekt, die seit der Eskalation der Ukraine-Krise noch einmal erheblich zugenommen hat. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-32114/2