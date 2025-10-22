Navigation

Trump: Habe Treffen mit Putin abgesagt

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 23:35

US-Präsident Donald Trump hat das in Aussicht gestellte baldige Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest nach eigenen Angaben abgesagt. Es hätte sich nicht danach angefühlt, als würde man dahin kommen, wo man hinkommen müsste, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. In der Zukunft soll es Trump zufolge aber ein Treffen zwischen ihm und Putin geben.

Donald Trump und Wladimir Putin
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
